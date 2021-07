Der Schatz im Lysser Hutti-Hügel – In der Käsehöhle Der Kappeler Käsermeister Ueli Stettler lagert seinen Käse an einem speziellen Ort: Die Laibe reifen in den Sandsteinhöhlen des Lysser Hutti-Hügels. Simone Lippuner

Für Käsermeister Ueli Stettler ist die Sandsteinhöhle der ideale Käsekeller: 30 Tonnen Käse lagern in den Tiefen des Hutti-Hügels. Foto: Raphael Moser

Es sieht aus wie der Eingang zu einer Hobbit-Höhle. Nass und schwer hängen die Äste des Kastanienbaums über die kleine Holztür. Der Regen tropft von den Blättern und den Sandsteinwänden, nicht weit entfernt rauscht der Lyssbach vorbei, er führt dieser Tage viel Wasser. Aus der Höhle dringen sanftes, kerzenähnliches Licht und ein starker Käsegeruch in den düsteren Tag hinaus.

Drinnen steht Ueli Stettler in Vollmontur: weisser Schurz, weisse Stiefel, weisse Mütze. Stettler ist sozusagen der Verwalter dieses surrealen Mikrokosmos am südlichen Ende von Lyss, in den Tiefen des Sandsteins des Hutti-Hügels: Hier lagert der Käsermeister sein Werk. 30 Tonnen Käse in 17 Sorten türmen sich in Form von riesigen Laiben in den Holzregalen. Und das ist nur die Hälfte der Menge, die Stettler jährlich produziert.