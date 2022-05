Angestellte übernehmen – In der Geflügelmetzgerei gehts weiter Lange hielten Anni und Christian Kopp Ausschau nach einem Nachfolger für ihre Geflügelmetzgerei in Heimisbach. Nun hat die Suche ein Ende. Jacqueline Graber

Anni und Christian Kopp haben vor rund 30 Jahren den Grundstein für das Geschäft gelegt. Mit Jan Rösch und Leticia Hochstrasser ist die Nachfolge gesichert. Foto: Christian Pfander

An drei Tagen in der Woche wird geschlachtet. Dann herrscht jeweils reger Verkehr in Richtung Heimisbach. Und längst nicht nur Fahrzeuge mit Berner Kontrollschildern, sondern auch Last- und Lieferwagen aus den Kantonen Aargau, Freiburg und Graubünden fahren die Kunden-Geflügelmetzgerei von Anni und Christian Kopp an. «Wir haben Kunden aus der ganzen Schweiz», sagt der Chef.