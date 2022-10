Wiederaufbau der Ukraine – In der ersten Reihe, immerhin Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis wurde in Berlin für seine Konferenz von Lugano breit gelobt. Aber jetzt übernehmen die USA und die EU die Führung. Dominique Eigenmann aus Berlin

Wieder auf dem roten Teppich: EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis in Berlin. Foto: Clemens Bilan (EPA/Keystone)

In der deutschen Hauptstadt stand Ignazio Cassis am Dienstag noch einmal auf grosser Bühne. Im Sommer hatte er in Lugano die Bemühungen um den Wiederaufbau der kriegsverheerten Ukraine angestossen, 44 Nationen und 12 internationale Organisationen waren an seiner Konferenz dabei. Aus diesem Grund sass der Schweizer Bundespräsident beim nächsten Treffen nun erneut in der ersten Reihe.