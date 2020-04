Leserreaktionen – In der Armee ist das Ansteckungsrisiko höher Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Dominik Galliker

Warum werden die Rekrutenschulen nicht geschlossen? Das fragt sich Leser Hans Kammer aus Bern. keystone-sda.ch

Zu «Diese Leute stehen Todesängste aus»

Warum nicht bei der Armee?

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt sich unsere Armee mit bis zu 8000 Soldatinnen und Soldaten vorbildlich ein. Daneben kämpft sie aber auch in ihren eigenen Reihen gegen das Virus. Bisher sollen sich in Armeeschulen schon über 100 Personen angesteckt haben. Ich frage mich, warum der Lockdown nicht auch für Armeeschulen gilt – wie für alle anderen Schulen. Umso mehr, als in der Armee das Ansteckungsrisiko höher sein dürfte als an unseren Volks- und weiterführenden Schulen. Da nützt es wohl wenig, wenn jetzt Schutzmasken getragen werden, weil die 2-Meter-Vorschrift des Bundesrats nicht immer eingehalten werden kann.

Hans Kammer, Bern

Zu «In Witzwil haben sich vier Sicherheitsleute infiziert»

Eine Zumutung

Gefangene haben keinen Ausgang, keine Urlaube und keine Besuche mehr. Nun haben sich in Witzwil vier Angestellte mit dem Coronavirus angesteckt, was noch mehr Einschränkungen zur Folge hat. Ein Gefangener hat in einer Mail an diese Zeitung geschrieben, dass zu wenig Tests gemacht würden, obschon der Gefängnisarzt dies dementiert. Keiner der Gefangenen sitzt unschuldig im Gefängnis. Jeder hat immer einen Arzt, einen Psychiater zur Verfügung und dreimal am Tag eine warme Mahlzeit. Es gibt gegenwärtig Tausende von Leuten, die diesen Luxus nicht haben. Ich finde dieses unnötige Bedauern eine Zumutung gegenüber in totaler Not Lebenden.

Chris Liniger, Bäriswil

Zu «‹Wir müssen jetzt zueinander schauen›»

Zitat des Tages

Wir sind weit entfernt davon, Solidarität als echten Wert noch ernst zu nehmen. Martin Scheidegger, Ittigen

Entsolidarisierung

Der Generationenkrieg ist längst im Gange. Das Unwort Social Distancing entlarvt dies. Denn eigentlich ginge es im Kampf gegen das Virus nur um das Einhalten von physischer Distanz. Nun wird «Solidarität» gefordert von der älteren Generation, die zu Hause bleiben solle. Die soziale Entfremdung hat aber längst zu einer Entsolidarisierung in der Gesellschaft geführt. Wir Älteren haben die AHV jahrzehntelang getragen. Nun wird von einer ungerechten Umverteilung gesprochen. Gleichzeitig ist dieaktive Generation jene, die ihre Kinder zu sozialen Unmenschen erzogen hat. Die Jugendlichen können machen, was sie wollen. Es wird alles weggeworfen, Fassaden werden verschmiert, Schweizer Fahnen verbrannt. Polizei und Behörden können nichts machen. In der Politik und in der Gesellschaft sind wir also weit entfernt davon, Solidarität als echten Wert noch ernst zu nehmen. Die Wirtschaftsbosse und CEOs der Banken kümmert es keinen Deut, weiterhin Millionen zu kassieren. Und diePolitiker politisieren nur fürihre Wählerklientel.

Martin Scheidegger, Ittigen

Zu «Selbstbestimmt den Worst Case planen»

Abgrundtiefer Ekel

Die Krise erzeugt ethische Unmöglichkeiten. Selbstbestimmt durch eine Patientenverfügung einen Verzicht auf Beatmung festzuhalten, um knappe Ressourcen in der Ausnahmesituation zu «sparen», darf nicht sein: weil gerade diese Massnahme Leben retten kann. Bezeichnenderweise steht der Artikel unter der Rubrik Geld und nicht unter Ethik. Eine solche Argumentation erzeugt in mir abgrundtiefen Ekel. Dazu kommen zwölf Fragen, wobei die zweite heisst: «Wie gross ist Ihr Lebenswille auf einer Skala von 0 bis 10?» Ich empfehle, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und mit einer 10 zu antworten. Mit solchen Fragen wird Selbstbestimmung nicht gefördert, vielmehr aufgelöst. Wir müssen uns wieder für ethische Grundwerte einsetzen.

Helmut Kaiser, Spiez

Empfehlenswert

Mit einer Patientenverfügung können wir, wenn es uns gut geht, darüber nachdenken, was uns wichtig ist, wenn es ums Sterben geht. Es geht nicht darum, dass wir möglichst bald abtreten, wie es in Leserbriefen hiess, sondern darum, sich über die Endlichkeit Gedanken zu machen und dies mit Angehörigen zu besprechen. Damit überforderte Dritte nicht entscheiden müssen. Jetzt ist es empfehlenswert, dass sich alte oder kranke Menschen Gedanken machen, welche Massnahmen sie sich bei einer Infektion wünschen, ob sie insSpital wollen oder lieber zuHause möglichst gut, vielleicht auch in den Tod, begleitet werden möchten.

Danielle Lemann, Langnau, Hausärztin