FC Münsingen – «In der 1. Liga sind wir am richtigen Ort» Die Aaretaler bleiben nach dem 3:2-Heimerfolg über Schlusslicht Muri in der Spitzengruppe. Wieso sie den Aufstieg nicht anstreben. Jürg Sigel

Die Münsinger freuen sich nach ihrem Tor zum 3:2. Foto: Andreas Blatter

Der Sieg gegen Muri, den Tabellenletzten aus dem Kanton Aargau, ist nach der eine Woche zuvor erlittenen 0:2-Niederlage in Emmenbrücke eine Art Wiedergutmachung. Und es ist die Fortsetzung einer aufregenden Story, die der FC Münsingen in der laufenden 1.-Liga-Meisterschaft schreibt. Unter dem neuen Trainer Patrick Baumann mussten die Aaretaler vorerst unten durch, ehe ein wunderbarer Herbst folgte. Aus neun Spielen resultierten im September und Oktober bei nur einer Niederlage sieben Siege (darunter das 3:0-Forfait gegen Xamax U-21) und ein Unentschieden. Von einem zwischenzeitlichen Abstiegsplatz arbeitete sich Münsingen vor bis auf Rang 3. Das war vor zwei Wochen. Nun ist es Platz 4.

Die Promotion League war eine Nummer zu gross

Clubpräsident Andreas Zwahlen weiss, dass dadurch die Erwartungen der Anhänger gestiegen sind. Die Erwartungen auf dem Sportplatz Sandreutenen sind generell immer hoch. «Unsere Erfolge in den vergangenen Jahren wurden für viele zur Selbstverständlichkeit», erwähnt Zwahlen. «Doch das ist es keineswegs. Nicht für einen Verein, wie wir es sind.»

Beim FC Münsingen wird Bescheidenheit grossgeschrieben. Zwangsweise. Geld ist nicht im Überfluss vorhanden. Und doch wurde plötzlich der Sprung in die Promotion League Tatsache. Drei Jahre, bis Ende der Saison 2020/21, dauerte der Aufenthalt in dieser Liga, die für Münsingen aufgrund der finanziellen Möglichkeiten eigentlich eine Nummer zu gross ist. Deshalb wird die Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse jetzt auch nicht angestrebt. «In der 1. Liga sind wir am richtigen Ort», sagt Zwahlen.

Der Münsinger Luca Lavorato überfliegt Genti Ajdari. Foto: Andreas Blatter

Das schliesst bei einem aktuellen Rückstand von bloss 5 Punkten auf Rang 2 aber zumindest das Erreichen der Aufstiegsrunde nicht aus. «Träumen darf man immer», sagt Trainer Baumann nach dem Spiel gegen Muri, welches das in der zweiten Halbzeit schwache Münsingen leiden lässt. Lucca Fryand (6. Minute) mit seinem sechsten Saisontreffer und Albert Spahiu (17.) erzielen zwar zwei frühe Tore. Die Gäste gleichen jedoch zweimal aus. Das entscheidende 3:2 – ein herrliches Kopfballtor von Sylvain Moser – fällt spät (86.).

Am Ende ist alles gut, und Münsingen bleibt in der Spitzengruppe. Aber ist der FCM auch wirklich eine Spitzenmannschaft? «Sagen wir es so», antwortet Baumann, «wir sind vielleicht auf dem Weg, ein Spitzenteam zu werden.»

