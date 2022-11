WM 2022: Wie die Welt damit umgeht – In den USA gibts ein Spezialgesetz nur für die Fussball-WM Während Fussballfans in Europa die WM teilweise boykottieren, sind Menschenrechte oder tote Bauarbeiter in anderen Erdteilen kaum ein Thema. Unsere Korrespondenten berichten. Sarah Buser , Bernd Dörries Dominique Eigenmann , Thomas Hahn , Kathrin Müller-Lancé Simon Widmer

Lateinamerika: Nur einer durchbricht die Gleichgültigkeit

Er wünscht sich einen Kompensationsfonds für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Katar: Brasiliens Nationaltrainer Tite. Foto: Silvia Izquierdo (Keystone)

Viele Menschen in Lateinamerika sind ob der Fussball-WM euphorisiert. Vor allem in Brasilien und in Argentinien ist das Turnier in Katar Thema Nummer eins. So verhandeln brasilianische Medien auf epischer Länge, ob Tottenham-Legionär Richarlison als Mittelstürmer taugt. In argentinischen Diskussionssendungen ist man sich sicher, dass Lionel Messi in Katar seine Karriere mit dem WM-Titel krönen wird. Tote Arbeiter auf den Baustellen, die miserable Ökobilanz, der Umgang mit Homosexuellen: All das geht in der Vorturnier-Euphorie unter und ist nur am Rande ein Thema.