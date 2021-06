Hauseinsturz in Florida – «In den USA fallen Gebäude doch nicht einfach in sich zusammen» Nach dem Einsturz eines Wohnhochhauses bei Miami werden weiterhin mehr als 100 Menschen vermisst. Was könnte der Grund für die Katastrophe gewesen sein? Gerhard Matzig

Die Suche nach Opfern in den Trümmern des zwölfstöckigen Gebäudes in Surfside erweist sich als ausserordentlich schwierig. Foto: Keystone

«Es klang, als sei das Gebäude von einer Rakete getroffen worden.» Das sagte ein Bewohner des teilweise eingestürzten Wohnhochhauses in Florida nach dem Desaster. Neun Leichen wurden bisher aus der endzeitlich aus dem Bauschutt ragenden Ruine des an die 40 Meter hohen, L-förmig organisierten Wohngebäudes namens Champlain Towers South geborgen. 156 Menschen werden weiter vermisst. Feuer, die in den Trümmern lodern, erschweren die Arbeit der Rettungskräfte. Die Ursache für den Einsturz in der Kleinstadt Surfside nahe Miami Beach ist weiterhin unklar.