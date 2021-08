Raiffeisen-Unternehmerpreis – In den Produkten steckt die Region Sechs Firmen buhlen um den Goldenen David. Das Familienunternehmen Puralpina AG möchte sich mit seinen natürlichen Murmeli-Produkten durchsetzen.

Leiten den Familienbetrieb in zweiter Generation: Silvan und Reto Schmid. Foto: Christian Pfander

Sechs Finalisten – ein Preis. Am 9. September verleiht die Raiffeisenbank den Goldenen David, eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet (siehe Box). Wir haben den Finalisten auf den Zahn gefühlt und Ihnen vier Fragen gestellt:

Warum hat Ihr Unternehmen den Goldenen David verdient? Weil wir seit 30 Jahren mit einem Geschäftsmodell erfolgreich sind, das heute aktueller ist als je zuvor. Natürliche und nachhaltige Produkte sind für uns kein neuer Trend, sondern eine Grundhaltung. Von Beginn an haben wir auf einheimische und nachwachsende Rohstoffe gesetzt und keine künstlichen Zusätze verwendet. Wir erschaffen moderne Produkte mit langer Tradition, die bei Einheimischen wie auch bei Touristen gleichermassen beliebt sind. Damit schaffen wir seit Jahren Arbeitsplätze in einer Bergregion und beschäftigen heute mehr als 20 Leute in unserem Team.

Wo würden Sie den Goldenen David aufstellen und wieso? In der Wohnung unserer Eltern. Damit Sie als Gründer und Antreiber immer wieder daran erinnert werden, was sie aufgebaut und erreicht haben. Wie vielen Personen sie einen Arbeitsplatz geschaffen haben und wie viel Freude sie Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Jurys und den drei Söhnen bereitet haben.

Welche drei Adjektive passen am besten zu Ihrem Unternehmen und warum? Natürlich: Weil wir ausschliesslich 100 Prozent natürliche und nachwachsende Rohstoffe für unsere handgemachten Naturprodukte verwenden. Kräuter, Öle, Fette, Wachse und Harze. Wir verzichten komplett auf künstliche Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Farbstoffe, Tenside oder Emulgatoren. Unsere Naturprodukte sind frei von Parabenen, Paraffinen oder Mikroplastik. Regional: Weil wir vorwiegend einheimische Rohstoffe für die Herstellung unserer Naturprodukte verwenden. Sie finden in unseren Produkten kein Palmöl, Kokosfett oder Aloe Vera, sondern einheimische Zutaten wie Berghauswurz, Edelweiss und Tannenharz. Alpine Essenzen wie z. B. das Edelweiss- oder das Berghauswurz-Extrakt stellen wir selbst her. Auch das Tannenharz gewinnen wir selbst in Kandertaler Wäldern. Die Wildtierfette für unsere Murmeli-Kräutersalben stammen ausschliesslich aus Schweizer Jagd. Eigenwillig: Wer kommt auf die Idee, eine Murmeltiersalbe zu machen? Unsere Naturprodukte sind aus Überzeugung anders. Wir orientieren uns nicht an Trends, sondern an unseren Ideen und Werten. Seit 30 Jahren stellen wir unsere Murmeli-Kräutersalbe her. Vor 30 Jahren wurden unsere Murmeltiersalben als «hinterwäldlerisch» betitelt – uns egal! Wir waren von der Wirkung, der Natürlichkeit und der Nachhaltigkeit überzeugt. Vor 30 Jahren haben alle anderen Konservierungsmittel verwendet – wir nicht! Trotz Widerständen und «Das kommt nicht gut» von aussen. Wir gehen oft nicht den einfachen Weg, sondern den, den wir für den richtigen halten. Eigenwillig. In diesem Sinne bedeutet das für uns etwas Positives.

Blick zurück: Welcher Schlüsselmoment hat Ihr Unternehmen geprägt? Der Schlüsselmoment für Puralpina liegt weit vor den ersten Verkäufen oder der Herstellung von Naturprodukten. Es sind die 1970er-Jahre – am Ursprung steht eine Krankheitsgeschichte. Der Schwiegervater von Gründer Andreas Schmid litt unter Polyarthritis und grossen Schmerzen in den Gelenken seiner Hände. So stark, dass Arbeiten unmöglich war. Auf dem Sitzofen hatte er immer eine Flasche mit warmem Murmeltieröl bereit. «Das ist das, was mir noch hilft», waren seine Worte. Diese haben bei Andreas grossen Eindruck hinterlassen. So begann er sich mit dem Murmeltieröl und dessen Wirkung zu befassen, was schlussendlich zur Entwicklung der Murmeli-Kräutersalbe und zur Gründung der Puralpina geführt hat.

