SP im Könizer Parlament – In den nächsten vier Jahren haben die Frauen das Sagen Aus einem Geschlechterverhältnis wurde in der Könizer SP-Fraktion eine satte Frauenmehrheit. Diese hat die Partei in den Wahlen zementiert. Stephan Künzi

Wie wenn sie es geahnt hätte: In der Werbung für ihre Gemeinderatskandidaturen nahm die SP das künftige Verhältnis von Frauen und Männern im Parlament voraus. Foto: PD

Liste der SP Frauen: 15,4 Prozent Wähleranteil. Liste der SP Männer: 5,7 Prozent Wähleranteil.

Eindrücklicher könnte das Statement der linken Wählerschaft in Köniz nicht sein. Wer im Berner Vorort der SP zu einer Stimme im Parlament verhelfen will, wünscht sich vor allem eine weibliche Sicht auf die Politik. Entsprechend gross wird ab Neujahr in der zehnköpfigen Fraktion das Gewicht der Frauen sein. Sieben Genossinnen werden neben zwei Genossen politisieren, dazu gesellt sich als Stimme der jungen Generation noch eine Vertreterin oder ein Vertreter der Juso.