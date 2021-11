Finanzen in Heimberg – In den kommenden Jahren steigen die Schulden Es braucht mehr Schulraum in Heimberg. Das wird die Kasse künftig belasten. Die Schulden steigen bis 2026 auf knapp 28 Millionen Franken. Janine Zürcher

Für einmal findet die Heimberger Gemeindeversammlung nicht am Montag, sondern am Dienstag statt. Am 7. Dezember können sich Bürgerinnen und Bürger um 19.30 Uhr in der Aula einfinden. Dort wird ihnen unter anderem der Finanzplan der kommenden fünf Jahre präsentiert – und sie haben über das Budget 2022 zu befinden. Beide erläuterte Vizegemeindepräsidentin Daniela Sigrist (SVP) am Donnerstag vor den Medien.

In den kommenden fünf Jahren wird Heimberg – wenn alle Investitionen gemäss Plan ausgeführt werden können – Schulden machen. Rund 10 Millionen Franken werden es nach aktuellem Stand sein – insgesamt wird die Schuldenlast der Gemeinde dann knapp 28 Millionen Franken betragen.