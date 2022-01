Tagestipp: «Prinzessin» – In den Fängen der Sucht Am Montagabend ist Regisseur Peter Luisi zu Gast im Berner Kino Cinemovie bei der Vorführung von «Prinzessin».

Joseph (Fabian Krüger) lässt wegen seiner Nichte Nina (Lia Hahne) die Finger vom Alkohol. Später wird sie auf seine Hilfe angewiesen sein. Foto: pd

Dank seiner Nichte Nina hatte Josef vor über 35 Jahren dem Alkohol endgültig abgeschworen. Nun ist es die junge Frau, die in Schwierigkeiten steckt – und der mittlerweile betagte Josef hat es sich zur Aufgabe gemacht, für sie da zu sein, so wie sie es einst für ihn war. Denn nun steckt sie in den Fängen einer Sucht. Peter Luisi («Flitzer», «Der Sandmann») ist zum Filmstart zugegen und steht nach der Aufführung Rede und Antwort. (mfe)

Fehler gefunden?Jetzt melden.