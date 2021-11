Weil elektronisch bezahlt wird – In den Dörfern setzt das Bancomatensterben ein Schalter durch Geldautomaten zu ersetzen, gehört zum Bankenalltag. Doch auf dem Land lohnt sich zum Teil nicht einmal mehr der Automat. Auch im Raum Bern. Stephan Künzi

Elektronische Zahlungsmittel verdrängen das Bargeld immer mehr. Cartoon: Max Spring

Maschinen statt Menschen. Erst vor ein paar wenigen Tagen hat sich Armin Brun als Chef der Berner Kantonalbank in dieser Zeitung zu einem Trend geäussert, der seine Branche schon länger prägt. Anlass waren Bauarbeiten im Herzen der Stadt Bern: Bis Ende November bekommt die Hauptfiliale am Bundesplatz ein komplett neues Gesicht und wird sich dann in etwa so präsentieren wie mittlerweile schon rund die Hälfte der insgesamt 58 Standorte der Bank.

Die bisherigen Schalter für Bankgeschäfte aller Art verschwinden. An ihre Stelle treten Sessel mit Salontischchen, Stehpulte, Bildschirme und Nischen für Besprechungen und Beratungen. Vor allem aber werden Automaten aufgestellt. Sie erledigen das klassische Geschäft mit den Ein- und Auszahlungen von Bargeld.