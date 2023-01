Winter hält wieder Einzug – In den Bergen fällt bis zu einem halben Meter Neuschnee In der Nacht auf Dienstag gab es in den Alpen lokal viel Schneefall. Aufgrund von starken Winden ist die Lawinengefahr derzeit in den westlichen Alpen gross.

In den Bergen ist in den letzten 24 Stunden teilweise bis zu einem halben Meter Neuschnee gefallen. (Archiv) Foto: Christian Beutler (Keystone)

In den vergangenen 24 Stunden ist in den Bergen lokal bis zu einem halben Meter Neuschnee gefallen. Am Dienstagabend ist mit weiteren Schneeschauern zu rechnen und bis zum Wochenende dürfte nochmals eine grosse Portion Schnee dazu kommen.

Ganz im Westen der Schweiz sowie dem nördlichen Alpenkamm entlang sind in den letzten 24 Stunden 20 bis 40 cm, lokal bis 50 cm Schnee gefallen. Am meisten Neuschnee fiel laut dem Wetterdienst Meteonews dabei vom Unterwallis übers Berner Oberland bis zum Glarnerland und zum Alpstein. Durch den Neuschnee und Schneeverwehungen als Folge starker Winde ist die Lawinengefahr derzeit in den westlichen Alpen gross, ansonsten verbreitet erheblich.

Laut dem Wetterdienst Meteoschweiz sank die Schneefallgrenze in der Nacht auf Dienstag auf 600 bis 800 Meter. Gegen Dienstagabend sei zuerst in den Bergen, später auch im Flachland erneut mit etwas Niederschlag zu rechnen. Die Schneefallgrenze werde dabei von 700 allmählich auf 1500 bis 1800 Meter steigen.

Schnee bis in tiefe Lagen wird es laut Prognosen von Meteonews in dieser Woche nicht mehr geben. In der Nacht auf Mittwoch dürfte die Schneefallgrenze auf gegen 2000 Meter ansteigen. In der Nacht auf Donnerstag dürfte sie aber wieder auf rund 1000 Meter fallen.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.