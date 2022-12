Filmreihe über Sidney Poitier – In Dauerfehde mit dem Trump-Amerika Sidney Poitier hat sich stets gegen Diskriminierung und Apartheid engagiert. Nun widmet das Kino Rex dem ersten schwarzen Oscargewinner eine Retrospektive. Andreas Berger

Er gewann als erster Schwarzer den Oscar für eine Hauptrolle: Sidney Poitier in «Lilies of the Field». Quelle: Archiv

Natürlich war es ein Höhepunkt in der Laufbahn von Sidney Poitier, als er 1964 für «Lilies of the Field» als erster Afroamerikaner mit dem Hauptrollen-Oscar ausgezeichnet wurde. Und natürlich ist es richtig, dass dieser Film in der Hommage an den im Januar 2022 verstorbenen Schauspieler nicht fehlt.