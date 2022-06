YB-Trainer Raphael Wicky – «In Chicago haben wir die Champions-League-Spiele von YB geschaut» Wieso YB, wie will er spielen lassen – und was verbindet ihn mit Bern? Eine Aufzeichnung von Raphael Wickys Aussagen an der Vorstellung-Pressekonferenz. Aufgezeichnet von Fabian Sanginés

Gut gelaunt: Raphael Wicky beginnt seinen ersten Arbeitstag bei YB mit einem breiten Lächeln. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was für ein Mensch ist Raphael Wicky? Ein Walliser, ich glaube, das hört man. (lacht) Ein Fussballverrückter, aber auch einer, der immer auch den Menschen im Spieler sieht. Ich habe meine Werte, früher habe ich mich nie darüber definiert, Fussballprofi zu sein. Als Spieler war ich ein Teamplayer, ich bin als Trainer noch immer ein Teamplayer, und das war auch ein wichtiger Punkt, wieso ich hier zugesagt habe. Klar, als Cheftrainer muss ich Entscheidungen treffen, aber mir gefällt es, dass wir bei YB im Team arbeiten.

Was hat sonst noch den Ausschlag gegeben, jetzt bei YB einzusteigen? Ein wichtiger Grund war mein Bauchgefühl, dass man hier ein Team sein kann, ähnliche Werte hat. Und natürlich, YB ist eine Topadresse, ein Verein mit guten Strukturen. Letztes Jahr haben wir in Chicago die Champions-League-Spiele von YB geschaut, auch in den USA ist der Verein bekannt. Nach den Gesprächen war es eine einfache Entscheidung für mich.

Sie sprechen unter anderem Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch – aber noch kein Berndeutsch. Kommt das noch? Nun, meine Mutter ist aus Biel, aus Safnern, deshalb habe ich sehr viel Zeit im Seeland verbracht und den Berner Dialekt von klein auf immer wieder gehört. Ich verstehe es also sehr gut, aber ich würde es mir nicht zumuten, jetzt ein gutes Berndeutsch zu reden.

Was verbindet Sie sonst noch mit Bern? Für mich als Walliser und als früherer Fan des FC Sion waren die ersten Erinnerungen natürlich der Cupfinal. Ich war als kleiner Bub mit meinem Vater im Wankdorf. Ich weiss noch genau, wie ich am Bahnhof ankam, all diese Fans, alles weiss-rot, und wir dann zusammen ins Wankdorf spazierten. Ansonsten ist Bern eine wunderschöne Stadt, aber ich habe sie noch nicht so entdeckt und kennen gelernt.

Was haben Sie für Erinnerungen an Cupfinals als Spieler? Ich hatte das Glück, dass ich dreimal hintereinander den Cup gewinnen durfte, in den Jahren 1995, 1996 und 1997. Das sind superschöne Erinnerungen. Dinge, die man sich als kleiner Walliser Bub immer erträumt hat.

Sie waren als Trainer bisher bei Basel und Chicago tätig. Was sind Ihre Lehren aus diesen Stationen? Es ist jetzt fünf Jahre her, dass ich den FC Basel übernommen hatte, in dieser Zeit habe ich mich als Mensch, aber auch als Trainer entwickelt. Es gibt Sachen, die würde ich nochmals gleich machen, und andere, die ich jetzt anders machen würde. Mein Rucksack ist voller als vor fünf Jahren. Ich bin zwar der gleiche Mensch mit den gleichen Werten, aber natürlich habe ich mich weiterentwickelt, was das Trainerwesen angeht.

Seit September waren Sie arbeitslos. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Letzten Oktober habe ich mir gesagt, dass ich eine Auszeit haben will. Aus verschiedenen Gründen, auch privaten. Diese Zeit habe ich dann genutzt, um für meine Familie da zu sein. Wenn man nicht arbeitet, hat der Tag viele Stunden, in denen man Fussball schauen und sich mit anderen Trainern austauschen kann. Ich habe das bewusst so gewählt, auch im Winter keinen Kontakt mit anderen Vereinen aufzunehmen – und habe auch immer gesagt, dass ich im Sommer wieder arbeiten will.

Für welche Art von Fussball stehen Sie? Ich will aktiven, dominanten Fussball spielen lassen. Natürlich muss man auch immer eine Balance zwischen Offensive und Defensive finden. Wenn man mit acht Spielern angreift, läuft man natürlich Gefahr, ausgekontert zu werden. In meinen bisherigen Stationen habe ich gezeigt, dass ich einen offensiven und dynamischen Fussball spielen lasse, aber auch geschlossen und solidarisch miteinander verteidigen. Man muss zusammen in allen Phasen gut sein. Dieses Team hat aber ein grosses offensives Potenzial.

Sie haben immer gesagt, Ihnen seien drei Attribute wichtig: Leidenschaft, Wille und Laufbereitschaft. Ist das immer noch so? Definitiv, das waren Stärken, die ich als Spieler selber auch auf den Platz gebracht habe, diese muss ein Fussballer einfach haben. Man kann über Aufstellungen reden, über Taktik, aber wenn man das Herzblut nicht auf den Platz bringt, sich nicht für den Teamkollegen zerreissen will, dann bringt die ganze Taktik nichts. Deshalb sind das Grundelemente, die ich verlange, dass sie auf dem Platz gelebt werden. Die Fussballer müssen sich bewusst sein, dass sie einen super Job ausüben. Alle haben als kleine Buben angefangen, da war es ein Hobby. Auf der Strasse oder auf einem Stück Rasen. Jetzt ist es ihr Beruf. Mit diesem Wissen sollten wir jeden Tag ins Training.

Ihnen wird ein gutes Verhältnis zu Christoph Spycher nachgesagt, sie kennen sich aus der Nationalmannschaft. Gibt das auch etwas Nestwärme? Mein Kontakt mit Christoph Spycher war in den letzten Jahren inexistent. Ja, wir kennen uns aus dem Nationalteam, haben sehr viele Schlachten zusammen ausgetragen und schöne Zeiten erlebt. Privat hatten wir aber nie gross miteinander zu tun, vielleicht selten mal eine Gratulations-SMS. Aber es ist schön, dass wir uns hier treffen und er mein Vorgesetzter ist.

YB hat bereits ein paar Spieler verpflichtet. Haben Sie noch weitere Wünsche? Das ist die Arbeit von Christoph Spycher und seinem Team. Ich bin zufrieden mit dem Kader, es hat enorm viel Potenzial. Mir ist aber auch bewusst, dass der Transfermarkt eben erst geöffnet hat. Ich freue mich extrem, die Spieler bald kennen zu lernen.

Sie seien der Wunschkandidat gewesen. Seit wann wissen Sie das? Das ist schön zu hören. Das habe ich so zwar nicht mitgekriegt, aber das muss ich auch nicht. Wichtig ist, dass ich in den Gesprächen ein gutes Gefühl hatte. Sie offenbar auch, sonst hätten sie sich nicht nochmals gemeldet. Und als die Gespräche konkreter wurden, habe ich gemerkt, dass sie mich wollen – das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich bin glücklich und stolz, hier sein zu dürfen.

