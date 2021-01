SBB-Projekt von 38 Millionen – In Bümpliz entstehen zwei Abstellgleise für Intercitys Der Bahnhof Bümpliz Süd wird zu einem Parkplatz für Intercityzüge. Die SBB bauen dort Abstellgleise für zwei lange Züge und für vier Regionalzüge. Urs Wüthrich

Beim Bahnhof Büpliz Süd bauen die SBB eine grosse Abstellanlage für Intercityzüge. Foto: Beat Mathys

Auf der schnurgeraden Linie des westlichen Bahntrassees beim Bahnhof Bümpliz Süd sind ein gutes Dutzend Männer im orangefarbenen Arbeitsdress im Einsatz. Und parallel zu den Gleisen fahren schwere Baumaschinen auf. Was hier passiert, wird dem Publikum mittels Infotafeln auf dem Perron erklärt. Es ist das SBB-Projekt Abstellanlage Bern Bümpliz Süd, das Anfang Januar angelaufen ist; eines von zahlreichen Vorhaben im Rahmen des Grossprojekts Zukunft Bahnhof Bern.

In Bümpliz Süd sind zwei Abstellgleise für Fernverkehrszüge mit einer Länge bis zu 400 Metern sowie vier Abstellgleise für Regionalzüge mit einer Länge zwischen 130 bis 210 Metern vorgesehen. Auf diesen Parkplätzen für Züge werden in Bern endende Kompositionen abgestellt, bis sie wieder eingesetzt werden. In der Nacht, während der Betriebspause, werden die Züge innen gereinigt und mit Frischwasser versorgt.