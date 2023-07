Abholzung im Amazonas-Gebiet geht zurück – In Brasiliens Wäldern wächst die Hoffnung In Brasilien werden seit der Wahl von Präsident Lula weit weniger Bäume gefällt. Dass die Abholzung zurückgeht, ist eine gute Nachricht. Die schlechte: Ob der Trend nachhaltig ist, steht längst nicht fest. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Aras im Amazonas-Regenwald: Die Bedeutung des Gebiets in Brasilien für Flora, Fauna und Klima ist immens.

Doch bisher ist es nur ein regional begrenzter Trend – die Welt ist damit noch nicht gerettet. Foto: Bruno Kelly (Reuters)

Die Nachrichten bezüglich des Klimas waren in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade ermutigend: Waldbrände in Nordamerika, so gigantisch, dass der Rauch noch im Hunderte Kilometer entfernten New York die Sonne verdunkelte. In Europa und Asien gibt es Hitzerekorde, die Weltmeere erwärmen sich, die Polkappen schmelzen, die Vereinten Nationen warnen, der Klimawandel sei «ausser Kontrolle».