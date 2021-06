Ja zu Überbauungsordnung – In Bolligen kann Lindenmatt West aufgestockt werden Das Bolliger Stimmvolk stimmt der Sanierung und Aufstockung der Siedlung an der Hühnerbühlstrasse zu. Kritik gab es im Vorfeld aus der Nachbarschaft. Stephanie Jungo

Die Siedlung an der Hühnerbühlstrasse stammt aus den 1960er-Jahren. Foto: Iris Andermatt

In Bolligen kann verdichtet werden. Mit einem Ergebnis von 1841 zu 1067 Stimmen sagten die Stimmberechtigten Ja zur Überbauungsordnung Lindenmatt West. Damit kann die Siedlung an der Hühnerbühlstrasse saniert und aufgestockt werden.

Die Überbauung am Rand des Dorfzentrums besteht aus 200 Wohnungen, verteilt auf vier Häuserzeilen und Wohntürme. Sie stammt aus den Sechzigerjahren und ist sanierungsbedürftig. Die Eigentümerschaft, ein Immobilienfonds der UBS, will die Siedlung zudem aufstocken. 36 zusätzliche Wohnungen sollen so entstehen.

Gegenwehr aus der Nachbarschaft