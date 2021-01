Bilanz der Silvesternacht – In Biel feuerten Jugendliche Feuerwerk auf Polizei ab In der Silvesternacht sind bei der Kantonspolizei Bern rund 70 Meldungen zu Lärmklagen, Streitereien und Abbrennen von Feuerwerk eingegangen.

Die Polizei hatte in der Silvesternacht weniger zu tun als in früheren Jahren (Symbolbild). Foto: Getty Images

Zwischen 21.30 Uhr am Silvesterabend und 7 Uhr am Neujahrsmorgen gingen bei der Polizei aus dem ganzen Kanton rund 70 Meldungen im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten ein. Diese Zahl liegt deutlich unter jener der vergangen Jahre.

Rund 40 Meldungen betrafen Ruhestörungen oder übermässigen Lärm, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Weiter wurden rund ein Dutzend Streitereien gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerk gingen rund fünfzehn Meldungen ein.

Corona-Massnahmen eingehalten

Die Nacht hindurch war die Polizei im ganzen Kanton auch mit Blick auf die Corona-Massnahmen unterwegs – insbesondere, um grössere Menschenansammlungen zu verhindern. Ausserdem gingen die Patrouillen vereinzelten Meldungen zu entsprechenden Verstössen nach. Dabei wurde festgestellt, dass die Bestimmungen von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und Betriebe eingehalten wurden. In Einzelfällen bedurfte es eines klärenden Gesprächs, um den Vorgaben zur Durchsetzung zu verhelfen.

In Biel ist zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr verschiedentlich Feuerwerk in die Richtung von Einsatzkräften abgefeuert worden. Beim Bahnhof Biel waren Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern und der Transportpolizei betroffen. Weiter wurde Feuerwerk auf die Polizeiwache an der Spitalstrasse abgefeuert. Insgesamt vier Jugendliche wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Sachschäden sind laut Polizei ebenfalls keine zu verzeichnen. Zu den Ereignissen sind weitere Ermittlungen im Gang.

