Folge der Zertifikatspflicht – In Berner Impf- und Testzentren blüht der Hass Beleidigungen, Pöbeleien und sogar körperliche Angriffe – seit einigen Wochen ist das Personal in den Berner Impf- und Testzentren unter Dauerbeschuss. Quentin Schlapbach

Seit Einführung der Zertifikatspflicht ist auch im Impfzentrum des Inselspitals die Dankbarkeit einem weitverbreiteten Unmut gewichen. Foto: Barbara Héritier

Die Corona-Politik des Bundes spaltet das Land. Seit der Einführung der Zertifikatspflicht demonstrieren in Bern wöchentlich die Massnahmengegner. Der Abstimmungskampf um das Covid-19-Gesetz von Ende November wird bereits heute mit einer selten je erlebten Aggressivität geführt. Kaum jemand spürt den Unmut in weiten Teilen der Bevölkerung aber so heftig und unmittelbar wie die Mitarbeitenden in den Impf- und Testzentren.

Obwohl sie einen riesigen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie leisten, sind sie seit Wochen täglich Hass und Aggressionen ausgesetzt. Antonia Käser, Geschäftsführerin des Hausarztzentrums Walk-in-Lyss, berichtet von einem insgesamt belastenden Arbeitsalltag für viele ihrer Mitarbeitenden. Bis zu 50-mal am Tag seien jene, welche in der Lysser Gemeinschaftspraxis die Corona-Tests durchführen, derzeit das Ziel von verbalen Attacken. «Ein Dankeschön hört man hingegen äusserst selten», sagt Käser.