Sommerserie: Grenzen im Innern (3) – In Bern verlässt man sich aufeinander 15 Jahre lebt unsere Ostschweizer Autorin schon in Bern. Trotzdem stellt sie immer wieder kulturelle Unterschiede fest. Zum Beispiel in der Badi. Mirjam Comtesse

In der Ostschweiz undenkbar: Kinder ohne erwachsene Begleitung in der Badi. Foto: «SonntagsZeitung»

Vor kurzem hat mich eine Deutsche am Eingang des Wylerbads in der Stadt Bern fast schon schockiert gefragt: «Muss man hier wirklich nichts zahlen!?» Sie hatte gewissenhaft vor der Badikasse gewartet, wo man Pingpong-Schläger mieten und Badeutensilien kaufen kann. Dass es eine bediente Kasse gibt, dort aber keine Eintrittskarten verkauft werden, war für sie nur schwer nachvollziehbar.

Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass man bei den meisten Stadtberner Badis einfach reinspazieren kann. Überraschend finde ich aber nach wie vor, wie gut alles trotz wenig Kontrolle funktioniert. Zum Beispiel werden in der Ostschweiz Kinder unter zehn Jahren heimgeschickt, wenn sie kein Erwachsener in die Badi begleitet.

Und nein, der 14-jährige Bruder reicht nicht als Aufsichtsperson. Diese muss tatsächlich volljährig sein. Diese Vorschrift wird strikt eingehalten, wie ich im Sportpark Bergholz in Wil schon live miterlebt habe. Übrigens kennen Berner Fussballfans das «Bergholz» vielleicht wegen des dortigen Stadions.

In Bern wäre es undenkbar, dass Kindern der Eintritt verwehrt wird. Hier gilt das Prinzip der Selbstverantwortung. Und es ist klar, dass man sofort hilft, wenn jemand in Not gerät. Das Gleiche gilt wohl auch in der Ostschweiz, aber man verlässt sich nicht gerne darauf.

Deshalb freue ich mich immer, wenn ich im Wylerbad kleine Kinder sehe, die frei herumrennen. Das erinnert mich daran, dass man hier aufeinander zählt – anstatt auf strenge Regeln.