Studie der Uni Bern – In Bern und Biel wird ab Herbst legal Cannabis verkauft Das Bundesamt für Gesundheit hat einen Versuch zum legalen Verkauf der Droge in Bern, Biel und Luzern bewilligt. Ähnliche Projekte laufen bereits in Basel, Zürich und Lausanne.

In drei weiteren Schweizer Städten startet im Herbst ein Versuch zum Cannabis-Verkauf. Foto: Adrian Moser (Symbolbild)

In der Apotheke legal Cannabis kaufen: Das ist ab Herbst für rund 1000 ausgewählte Teilnehmer eine Studie der Universität Bern möglich, nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch die entsprechende Bewilligung erteilt hat. Ziel der Studie ist es, die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs zu untersuchen, wie es in einer Mitteilung der Universität heisst.

Die Teilnehmer der Studie namens «Script» können Cannabisprodukte, die spezifisch für die Studie hergestellt wurden, in ausgewählten Apotheken beziehen. An der Studie teilnehmen können Personen, die nachgewiesenermassen regelmässig in der Freizeit Cannabis konsumieren und mindestens 18 Jahre alt sind.

Neben dem BAG haben auch die kantonale Ethikkommission Bern und die Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz der Script-Studie die nötigen Bewilligungen erteilt. Auch das Einverständnis der Städte Bern, Luzern und Biel liegt vor.

