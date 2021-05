Erinnerung an die Nazi-Opfer – In Bern soll ein besonderes Mahnmal entstehen Die geplante Gedenkstätte soll an den Holocaust erinnern. Vor allem aber soll sie Junge für die Gefahren totalitärer Gedanken sensibilisieren. Benjamin Bitoun

Eine Gruppe von Flüchtlingen überquert 1941 die Schweizer Grenze. Foto: Keystone

Niemals wieder.

Niemals vergessen – auch nicht in der Schweiz.

Aus diesem Grund ist dem Bundesrat am Dienstag ein Konzept überreicht worden, welches die Schaffung eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus verlangt. Rund 50 Organisationen unterstützen das Anliegen, darunter der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich. Als idealen Standort fassten sie die Stadt Bern ins Auge.

Unter den Millionen Opfern des Nazi-Terrors befanden sich auch über 1000 Menschen mit engem Bezug zur Schweiz, die den Schrecken der nationalsozialistischen Konzentrationslager am eigenen Leibe erfahren mussten, schreiben die Initianten in einer Mitteilung. Neusten Forschungen zufolge seien über 200 von ihnen in den Konzentrationslagern getötet worden.