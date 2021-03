Frau Ifejika Speranza, Sie sind in der nigerianischen Provinzmetropole Enugu aufgewachsen. Für Ihre Forschung waren Sie in Malaysia, Bolivien, Kenia, Senegal oder den USA, bald auch wieder in Nigeria. Wenn Sie sich entscheiden müssten: Nigeria oder die Schweiz?

Ich lebe seit dreissig Jahren in der Schweiz. Meine Eltern und Geschwister sind in Nigeria, hier in der Schweiz habe ich meinen Mann und meine erwachsenen Söhne. Meine Arbeit ist global ausgerichtet, das Thema nachhaltige Landnutzung, zu dem ich forsche, ist nicht auf zwei Länder beschränkt. Ich möchte mich also nicht entscheiden müssen – ich bin längst Schweizerin, und Nigerianerin war ich schon immer. Das geht bestens zusammen.