Schwierige Sommersaison 2021 – In Bern bleiben viele Hotelbetten leer Die Sommerferien haben begonnen. Trotz Corona-Lockerungen in Europa sind in der Stadt Bern die meisten Hotels nur zu rund einem Drittel ausgelastet. Stefan Schnyder

Im Hotel Kursaal bleibt auch in diesem Sommer die Auslastung tief. So wie in vielen anderen Stadtberner Hotels. Foto: Christian Pfander

Das Glockenspiel beim Zytglogge gehört zum Pflichtprogramm von Reisenden nach Bern. Und die Anzahl Personen, die jeweils zur vollen Stunde zum Turm hochstarren ist ein relativ guter Indikator für die Gästezahl in der Stadt. Mehrere Male Augenschein beim Zytglogge in der ersten Ferienwoche lassen vermuten: Die Touristinnen und Touristen sind noch nicht in grosser Zahl nach Bern gereist.

Auch Reisegruppen sind in der Innenstadt kaum zu sehen. Und dies trotz der Lockerungen, welche die meisten europäischen Länder verfügt haben. Diesen Eindruck bestätigt eine Umfrage bei vier grösseren Hotelbetrieben in der Stadt Bern. Dazu gehören das Hotelhochhaus am Guisanplatz, die Kursaal-Gruppe, das Hotel Bern sowie das Hotel Innere Enge.