Folge der Wirtschaftskrise – In Bern betteln vermehrt auch Spanier, Französinnen und Italiener Im Sommer baten mindestens zwei Dutzend Personen aus Spanien, Italien und Frankreich Passanten in Bern um Geld. Es ist ein neues Phänomen. Rahel Guggisberg

Ein Mann bittet Ende September die Passantinnen und Passanten in der Berner Innenstadt um Geld. Foto: Adrian Moser

Es ist 9.30 Uhr am Bahnhof Bern an einem Morgen im September. Vor dem Discounter Lidl steht ein junger Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einem Rollkoffer. Er bittet Passanten um Geld und erzählt, er sei aus Málaga in Südspanien, habe dort seinen Job verloren und wolle mit etwas Geld aus der Schweiz ein Startkapital aufbauen und dann ein Internet-Business lancieren. Weitere Fragen will er nicht beantworten.