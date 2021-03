3,3 auf der Richterskala – In Bern bebte die Erde Am Montagnachmittag hat sich in Bern ein Erdbeben ereignet. Schäden seien bei dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten, meldet der Erdbebendienst. UPDATE FOLGT

Plötzlich polterte es am Montagnachmittag in Bern. Kurz, aber intensiv. So fest, dass man für einen kurzen, aber bangen Moment das Gefühl hatte, es falle einem nächstens die Decke auf den Kopf.

Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich hat das Beben auch registriert: ungefähr 7 km südwestlich von Bern, um um 14.27 Uhr. Die Stärke gibt der Erdbebendienst in einer Mitteilung mit 3,3 auf der Richterskala an. Bei dieser Stärke seien in der Regel keine Schäden zu erwarten, heisst es weiter.

pd/ske