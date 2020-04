Sondereinsätze wegen Corona – In beklemmender Mission unterwegs Das Coronavirus hält die Rettungssanitäter auf Trab. In Spitzenzeiten musste etwa die Sanitätspolizei Bern bis zu 35-mal am Tag ausrücken. Michael Bucher

Es ist etwas ruhiger geworden in der Sanitätsnotrufzentrale an der Murtenstrasse im Westen Berns. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen nimmt ab oder stabilisiert sich. Rettungssanitäter müssen deshalb weniger ausrücken, um Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung ins Spital zu überführen. Sechs Transporte waren es am Dienstag. Vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus.