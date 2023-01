Hochwertig und legal – In Basler Apotheken gibt es jetzt Gras zu kaufen – für Auserwählte «Berry Kush» oder «Purple Gas»? Ab heute können 374 Personen in Basel legal Cannabisprodukte beziehen und konsumieren.

Mit der Lizenz zum Kiffen: 374 Personen nehmen an dem Basler Pilotprojekt teil. Foto: Michael Schneeberger

In Basel hat am Montagmorgen die regulierte Cannabis-Abgabe in Apotheken begonnen. 374 Personen von 18 bis 76 Jahren nehmen an der Studie mit dem Namen «Weed Care» teil, wie das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) mitteilte.

Die erste Studiengruppe mit 180 Personen kann seit Montag verschiedene Cannabis-Produkte in neun Apotheken beziehen. Ihr für die Studie ausgestellter Ausweis berechtigt sie zum Bezug. Zum Einsatz kommen zwei Haschisch- und vier Cannabisblüten-Produkte der Schweizer Herstellerin Pure Production, wie das GD schreibt.

Die Teilnehmenden wurden nach Studienkriterien ausgewählt. Es handelt sich um 302 Männer, 66 Frauen und 6 non-binäre Personen. Die jüngste Person ist 18 Jahre alt, die älteste 76. Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmenden beträgt 36 Jahre. Bei dieser Studie sollen die gesundheitlichen Auswirkungen des regulierten Cannabis-Verkaufs untersucht werden.

SDA/ssc

Fehler gefunden?Jetzt melden.