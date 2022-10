Thailand – In Bangkok ist wieder was los Die Mega-Metropole wirkt so lebhaft und aufregend wie vor der Pandemie. Wer hier wohnt, lässt sich aber nicht stressen. Peter M. Birrer

Zäher Verkehr: An solche Bilder hat man sich in Bangkok nach der pandemiebedingten Ruhe schnell wieder gewöhnt. Foto: Getty

In der Oase herrscht reger Betrieb und trotzdem kein Gedränge. Hunderte drehen ihre Runden, am frühen Morgen schon, sie rennen oder spazieren um den künstlich angelegten See, Schilder mahnen, Rücksicht zu nehmen und am besten zehn Meter Abstand zu halten. Andere läuten den Tag mit Tai Chi ein, mit Schattenboxen in Gruppen, oder mit Yoga.