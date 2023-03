LGBT-Rechte in Gefahr – In Afrika grassiert die Homophobie Uganda kriminalisiert Schwule und Lesben. Auch in anderen Ländern des Kontinents gehört Homosexuellenfeindlichkeit oft zum gesellschaftlichen Konsens. Bernd Dörries aus Kapstadt

Seither hat sich die Lage verschlechtert: Ein Mann demonstriert 2014 an einer Pride-Veranstaltung im ugandischen Entebbe gegen Schwulenfeindlichkeit. Foto: Rebecca Vassie (Keystone)

Ein Abgeordneter des Parlaments in Uganda forderte am Dienstag, man müsse auch Vaseline verbieten, die nichts weiter sei als ein Mittel zur Verbreitung der Homosexualität. Keine Gleitcreme, keine Schwulen, so einfach sei das. Ein anderer sagte, es gebe «keinen Grund, dass ein Mann einem anderen Mann hinterherlaufen müsse, um Sex zu haben», nichts sei schöner als der Akt mit einer Frau.