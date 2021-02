Einer von 53’000 Berner Covid-Fällen – In 30 Tagen vom künstlichen Koma zurück ins Büro Covid, Superinfekt, künstliches Koma – Bernhard Engler (62) aus Bern hatte es hart erwischt. Jetzt, da es erfreulich schnell bergauf geht, macht ihm nur eines Sorgen: «Habe ich mich bei allen bedankt?» Michael Feller

Für Bernhard Engler wurde die Reha nach dem Covid-Koma zur «Dankes- und Demutsübung». Foto: Adrian Moser

«Nein, eine traumatische Erinnerung bleibt nicht. Aber es war eindrücklich. Und sehr intensiv.» Wenn Bernhard Engler von seiner Covid-Erkrankung erzählt, spricht vor allem Erleichterung aus ihm. Um ein Haar wäre er in der Totenstatistik aufgetaucht. Ein paar Wochen nachdem es ihm plötzlich sehr schlecht ging, sitzt der 62-jährige Berner wieder in seinem Büro im Kirchenfeldquartier. Der Verleger arbeitet am Frühlingsprogramm seines kleinen Lokwort-Verlags. Natürlich in einem reduzierten Pensum.

Vor seiner Erkrankung habe ihm das Coronavirus nie Angst gemacht. «Wenns mich erwischt, erwischts mich», habe er sich gesagt.