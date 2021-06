Regionalspital Emmental – Impfzentren gehen Ende August zu Das Spital beendet demnächst seinen Sondereffort in Sachen Corona-Impfung. Susanne Graf

Schliesst per Ende August: das Impfzentrum Burgdorf. Foto: Beat Mathys

«Fitness allein schützt vor Corona nicht», schreibt das Regionalspital Emmental in einer Medienmitteilung. Diese Woche habe sich deshalb die erste Mannschaft und ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SCL Tigers AG im Impfzentrum Langnau zum zweiten Mal gegen Corona impfen lassen.

Wer es den Spitzensportlerinnen und -sportlern gleichtun und sich ohne grossen Aufwand gegen Corona impfen lassen wolle, müsse sich beeilen. «Denn die Impfzentren in Burgdorf und Langnau schliessen per Ende August.»

Bis am Mittwoch wurden in Langnau 34’831 Dosen verimpft, 14’796 Personen sind gemäss dem Spital nun vollständig geimpft. In Burgdorf wurden 42’504 Impfdosen verabreicht, 17’893 Personen haben bereits die zweite Dosis erhalten. Und seit Dienstag können sich auch Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren impfen lassen. «Empfohlen wird die Impfung grundsätzlich allen Jugendlichen», schreibt das Spital.