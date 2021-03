Neue Daten belegen Effekt – Impfung zeigt Wirkung in der Schweiz Obwohl die Gesamtzahl der bestätigten Covid-Infektionen zuletzt wieder stieg, nahm die Zahl bei den Ü80-Jährigen ab. Cyrill Pinto

Sie nützt offenbar: Ein Arzt bereitet eine Corona-Impfung vor. Keystone

Ein Grossteil der Risikopersonen ab 75 Jahren und alle Altersheimbewohner sind inzwischen geimpft, wie Curaviva und Pro Senectute kürzlich vermeldeten. Die ersten Dosen des Pfizer-Impfstoffs wurden vor Weihnachten verimpft, inzwischen haben 300’500 Personen beide Impfdosen bekommen, knapp 284’000 Personen erhielten eine erste Dosis. Nun zeigen die jüngsten Daten des BAG einen Effekt bei der Altersgruppe 80 plus.

Obwohl die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Infektionen zuletzt wieder leicht stieg, nahm die Zahl bei den Ü-80-Jährigen ab. Laut Daten der letzten Februarwoche sank in dieser Altersgruppe die 7-Tage-Inzidenz pro 100’000 Personen von 79 Fällen auf 71. In allen anderen Altersgruppen stieg diese Zahl wieder leicht an.