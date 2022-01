Spitäler kommen zu Bürgern – Impftour in Oberländer Gemeinden Die Spital STS AG schickt ihre mobilen Impfteams in zehn Gemeinden. Das Angebot beinhaltet auch Booster-, aber keine Kinderimpfungen.

Eine Impfung wird verabreicht. Foto: Archiv

Ende letzten Jahres waren die mobilen Impfteams der Spital STS AG für zwei erste Impfrunden in verschiedenen Gemeinden des Einzugsgebiets unterwegs. In diesem Rahmen wurden bereits 18’000 Impfungen verabreicht. Nun folgen zwei weitere Touren in zehn Gemeinden. Dies teilt die Spital STS AG mit.

Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die sich in Wohnortnähe schnell und unkompliziert gegen Covid-19 impfen lassen möchten. Booster-Impfungen sind für Personen ab 16 Jahren an beiden Terminen möglich. Hingegen werden keine Kinderimpfungen (U-12) angeboten – diese können im Impfzentrum im Kultur- und Kongresszentrum Thun bezogen werden. Das Impfzentrum ist weiterhin von Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, geöffnet.

Vorgängige Registrierung empfohlen

Eine Voranmeldung für die Impfung bei den mobilen Equipen in den Gemeinden ist nicht nötig – mitzubringen sind eine Identitätskarte oder ein Pass sowie die Krankenkassenkarte. Für Booster-Impfungen werden laut STS-Mitteilung zusätzlich das SMS oder der Brief mit der Zulassung benötigt sowie der 6-stellige VacMe-Code. Noch ungeimpften Personen wird eine vorgängige Registrierung auf dem VacMe-Portal empfohlen, diese kann aber auch gleich vor Ort gemacht werden.

Bei Erstimpfungen wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech verabreicht. Die Booster-Impfung orientiert sich am verabreichten Impfstoff (Pfizer oder Moderna) der Grundimmunisierung. Wer sich doppelt impfen lässt, erhält nach der zweiten Impfung sogleich sein persönliches Covid-Zertifikat.

pd

