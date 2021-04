Leserreaktionen – Impftermine: «Es ist Zeit, solchen Unwahrheiten etwas entgegenzusetzen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem bedankt sich eine Leserin beim Impf-Personal des Kantons.

Zur Kritik eines Lesers an der Berner Impfkampagne

Nun ist es Zeit, solchen persönlich gefärbten (Un-)Wahrheiten etwas entgegenzusetzen. Der Leserbriefschreiber moniert völlig zu unrecht, die Mitarbeitenden der Impfkampagne des Kantons Bern seien über Ostern für die Verteilung von Impfterminen nicht anwesend gewesen. Ich konnte mich am Karfreitag und am Ostermontag über das Portal be.vacme.ch und telefonisch bei der Gesundheitsdirektion über Impftermine erkundigen. Da mein Mann und ich nicht mehr lange zuwarten wollten, entschieden wir uns für freie Termine im Impfzentrum Burgdorf. Wir wurden übers Telefon sehr freundlich beraten. Ich danke diesen engagierten Mitarbeitenden sehr und allen, die in dieser wirklich schwierigen Zeit ihr Bestes geben. Sie tun einen immensen Job, für den es nur selten Anerkennung gibt. Maya Obrist, Wattenwil

Zu «Asylsuchende sammeln Abfall – ohne Entschädigung»

Das ist nun absolut beschämend! Die Ärmsten werden einmal mehr bestraft. Sie putzen den Dreck unsrer Wohlstandsgemeinschaft, werden diskriminiert und dann sollen wir kein Geld mehr haben, um ihnen eine kleine Entschädigung von monatlich 200 Franken zu bezahlen? Im gleichen Moment hat der Bund 740’000 PCR-Tests im Wert von 13,7Millionen Franken gekauft und wegen des Verfalldatums müssen die entsorgt werden. Ich bin entsetzt. Sivlia Hugi, Oberdiessbach

Zur Schliessung des Seilparks Gantrisch

Das wäre jetzt eine super Gelegenheit gewesen, wenn der Naturpark Gantrisch das Grundstück im Längeneybad erworben hätte. Um eine Attraktion reicher könnte der Naturpark Gantrisch erfreulichere Werbung machen als mit Parkplatzbewirtschaftung und Parkbussen. Mit einem Pächter im Restaurant Längeneybad hätten die Synergien wieder für beides (Restaurant und Seilpark) genutzt werden können. Zudem wäre in der Region auch ein Betrieb weniger dem Restaurantsterben zum Opfer gefallen. Hoffentlich führt wenigstens die Wiederbelebung des Restaurants Gurnigelbad zu einem Erfolg. Hans Aeschbacher, Rüti

Zu «Jungfraubahnen schreiben erstmals einen Verlust»

Für mich eher peinlich, was für ein Geschrei die Verantwortlichen der Jungfraubahnen wegen einmaligem Verlust während der Pandemie veranstalten. Über Jahre machen sie Millionen Franken Gewinne und zahlen ihren Aktionären grosszügige Auszahlungen, und beim ersten Verlust wird gejammert. Von den unzähligen kleineren Bergbahnen, welche jährlich jeden Rappen drehen müssen, hört man wenig Klagen. Es fehlt nur noch, dass sich diese Jungfraubahnen noch Entschädigungen ausden Pandemie-Kassen erhoffen. Robert Stämpfli, Langenthal

Zu «Wirtschaft will hohe Fallzahlen riskieren»

Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt hat bei seinen originellen Zahlen «vergessen» mitzuteilen, wie viele Corona-Tote er für «angemessen» hält – im besonderen in seiner eigenen Familie. Wahrscheinlich arbeitet er nicht auf einer Intensivstation. Christian Eicher, Melchnau

Zu «Mario Draghi, der pointierte Presidente»

Endlich ein Politiker, der die Wahrheit sagt, direkt und unverblümt. «Erdogan ist ein Diktator!» Hochachtung signor Draghi! Complimenti! Charles Michel, Rätspräsident der EU, dagegen ist mutlos und ohne Rückgrat. Protokoll hin oder her. Mit einer simplen Geste hätte er Geschichte schreiben können. «Bitte Ursula, dein Platz ist hier vorne und nicht auf dem Sofa». Das wäre ein starkes Zeichen gewesen im Interesse der Frauen und der Demokratie. Schade, dass man diese einmalige Chance (wieder einmal) verpasst hat. Franco Sommaruga, Oberbottigen

Zum Entscheid unseres Mitarbeiters, dem Klima zuliebe auf Nachwuchs zu verzichten

Ich empfinde zweifelsfrei, dass Kinder eine grosse Bereicherung und Freude für das eigene Leben sind. In der heutigen Zeit jedoch, mit all den immensen Umweltproblemen und der weltweiten Überbevölkerung, auch hier in der Schweiz, stellt sich doch immer dringender die Frage, wie viele Menschen unsere Erde verträgt. Aber dieser Zusammenhang scheint tabu zu sein. Deshalb finde ich es wichtig und begrüssenswert zum Wohle aller, dass es Menschen wie Marc Fehr gibt, die sich bewusst aus Rücksicht auf die Umwelt gegen Kinder entscheiden. Julia Brauer, Ittigen

