Social Media als Sprachrohr – Impfskeptiker betreiben Anti-Impf-Propaganda mit Verstorbenen Impfskeptiker missbrauchen Todesfälle für ihre Zwecke – das betroffene Kantonsspital St. Gallen kritisiert dies scharf. Cyrill Pinto

Impfskeptiker verbreiteten eine interne Mitteilung über den Tod von zwei jungen Frauen zu Propagandazwecken. Foto: KSSG

Die Nachricht war als interne Mitteilung gedacht: Zwei Lernende (Fachfrauen Gesundheit), die beim Kantonsspital St. Gallen (KSSG) arbeiteten, verstarben Ende Oktober kurz nacheinander. «Ein trauriger Zufall, der uns fassungslos zurücklässt», schrieb das Spital an die Kolleginnen und Kollegen. Diesen Freitag landeten die Zeilen, inklusive der Namen der Verstorbenen, in impfkritischen Foren des Nachrichtendienstes Telegram, wo die Todesfälle in direkten Zusammenhang mit der Covid-Impfung gestellt wurden.

Für das Kantonsspital völlig fahrlässig, da die genaue Todesursache noch untersucht werde, wie es dort heisst: «Wer Behauptungen wie in diesen Posts auf der Basis ungesicherter Informationen verbreitet, handelt aus unserer Sicht höchst unverantwortlich», sagt KSSG-Sprecher Philipp Lutz.