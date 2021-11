Wenig beworben, Andrang fehlt – Impfkojen in Berner Einkaufszentren bleiben leer In Einkaufszentren sollen sich Bernerinnen und Berner unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Shoppyland und im Westside verlief der Start jedoch harzig. Mathias Streit

Nicht überall ist das Impf-Pop-up so einfach zu finden wie hier im 2. Stock des Einkaufszentrums Westside. Foto: Sam Buchli

Niederschwellig soll es sein, das Berner Impfangebot. Der Kanton hat aus diesem Grund unter anderem Impf-Pop-ups in mehreren Einkaufszentren eingerichtet. So auch im Shoppyland in Schönbühl. Bis kurz vor Weihnachten können sich Kurzentschlossene hier impfen lassen. Bloss: Statt niederschwellig ist das Impfangebot in Schönbühl aktuell eher nicht auffindbar.

«Suchen Sie auch das Impf-Pop-up?», fragt eine Frau, nachdem wir uns zuvor bereits einmal gekreuzt haben – beide offensichtlich auf der Suche nach etwas. Tatsächlich fehlen im Innern des Shoppylands Hinweise auf das Impfangebot weitgehend. Nur kurz wird die Information auf einer der digitalen Werbetafeln eingeblendet – zwischen Anzeigen für Kürbisdonuts, Weinhandlungen und Ladestationen für Elektroautos.