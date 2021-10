Covid-Schnelltests in Bern – Impfen? Lieber zweimal pro Woche testen lassen Mit kostenpflichtigen Tests soll die Impfung attraktiver gemacht werden. Vor gewissen Testzentren in Bern ist die Warteschlange aber nach wie vor lang. Mathias Streit

Rund 30 Minuten warteten Bernerinnen und Berner am Freitagmorgen vor dem Testzentrum am Bollwerk. Foto: Raphael Moser

Die Warteschlange ist bereits am Morgen beeindruckend lang: Über 50 Personen warten am Freitag kurz nach 9 Uhr vor dem Bollwerk in der Stadt Bern. Eben hat das dortige Covid-Schnelltestzenter seine Türen geöffnet. Trotz der Kälte ist die Stimmung unter den Wartenden gut: «Lieber habe ich kalt, als dass ich mich impfen lasse», sagt eine junge Frau.

Tatsächlich ist die Nachfrage nach Covid-Schnelltests hier am Bollwerk ungebrochen hoch – obwohl sie seit Montag kostenpflichtig sind. «Wir führen aktuell rund ein Drittel mehr Tests durch als noch letzte Woche», sagt Jan Kamarys. Er betreibt seit Monaten das private Schnelltestzentrum am Bollwerk. Dass Kamarys’ Angebot nun besonders gefragt ist, erstaunt nicht: Mit 11 Franken pro Test besitzt das Zentrum den Ruf, schweizweit das günstigste zu sein. Regelmässig stauen sich die Leute vor dem Eingang. Kamarys plant deshalb, die Kapazität des Zentrums weiter auszubauen.