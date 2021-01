Podcast «Entscheidung 2020» – Impeachment! Runde zwei Was bringt ein zweites Impeachment gegen Donald Trump? Wie gross ist die Chance, dass die Demokraten damit erfolgreich sind? Antworten in einer neuen Folge unseres Amerika-Podcasts. Mirja Gabathuler

Als erster Präsident in der Geschichte steht Donald Trump vor einem zweiten Impeachment-Verfahren. Foto: Keystone

Die Präsidentschaft von Donald Trump endet in wenigen Tagen – mit viel Krawall. Am 6. Januar griffen aufgestachelte Trump-Fans das Capitol an. In der Folge haben nun die Demokraten im Kongress ein Impeachment eingeleitet. Trump ist damit der erste US-Präsident, der zum zweiten Mal ein Impeachment durchläuft.

Doch bringt das wirklich etwas? Was genau müsste passieren, damit die Demokraten mit diesem zweiten Verfahren im Kongress erfolgreich sind – und nicht wieder an den Hürden des ersten Impeachments scheitern? Oder geht es sowieso nur um ein Zeichen, diesen Angriff auf die Demokratie nicht einfach hinzunehmen?

Darüber sprechen USA-Korrespondent Alan Cassidy und Philipp Loser in einer weiteren Folge unseres Amerika-Podcasts. Ausserdem blicken sie auf die Inauguration: Wie wird diese in Corona-Zeiten aussehen? Und sie fragen sich, ob es richtig ist, dass Trump nicht mehr twittern darf. Schliesslich war dessen Präsidentschaft «ein einziger Twitter-Shitstorm».