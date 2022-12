Bilanz zum britischen Premier – Immerhin weniger Skandale Rishi Sunak ist jetzt 45 Tage Premierminister in Grossbritannien, so lange, wie Liz Truss es war. Eine Nachwahl zeigt die schwierige Lage der Tories. Michael Neudecker aus London

Immerhin gibt es unter ihm weniger Skandale bei den Konservativen: Rishi Sunak. Foto: Jessica Taylor (AFP)

Kemi Badenoch sitzt in der ersten Reihe der Regierungsbänke im alten und manchmal ehrwürdigen Unterhaus und wischt auf ihrem iPad, was aussieht, als habe jemand ein modernes Gerät in einen Historienfilm geschmuggelt. Die Handelsministerin Kemi Badenoch ist eine der jüngeren Politikerinnen auf der «Frontbench» der Tories; es ist Mittwoch dieser Woche, in ein paar Minuten beginnen die «Prime Minister’s Questions», die Kammer füllt sich langsam. Dann betritt Rishi Sunak den Saal. Auf den hinteren Bänken jubeln die Tories, so laut, als habe Sunak soeben ein Tor geschossen. Kemi Badenoch rutscht zur Seite, denn Sunak sitzt Mittwochmittag gern neben ihr.