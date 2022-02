5. Pleite in Folge abgewendet – Immerhin nicht wieder verloren Nach einem 0:2-Rückstand kommt der FC Thun bei Aufsteiger Yverdon zu einem 2:2. In der Tabelle verlieren die Oberländer weitere Plätze. Peter Berger

Thuns Pius Dorn (r.) im Duell mit William Le Pogam. Der Verteidiger hatte wesentlichen Anteil am Punktgewinn. Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Noch haben sich die Thuner nicht aus der Krise befreit, dazu sind sie weiterhin viel zu verunsichert und fehleranfällig. Aber wenigstens konnten sie einen noch tieferen Fall vermeiden. Und weil sie im Waadtland einen Rückstand wettmachen konnten, dürfen sie für sich beanspruchen, Moral gezeigt zu haben. Doch gemessen an den Ansprüchen bleibt ein Zähler beim Liganeuling, auch wenn der zu Hause seit dem Startspiel nicht mehr verloren hat, letztlich zu wenig.

Mit dem nötigen Selbstvertrauen und Biss ausgestattet, zeigten die Schützlinge von Uli Forte den Oberländern sofort, was Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft ist. Thuns Grégory Karlen konnte den energischen Mischa Eberhard nach 13 Minuten nur mit einem völlig unbedarften Foul stoppen. Kore Koné übernahm die Ausführung des Penaltys. FCT-Keeper Nino Ziswiler vermochte den Schuss abzuwehren, aber weil seine Teamkameraden viel zu langsam reagierten, konnte Koné im Nachschuss doch noch jubeln.

Dorn: Tor und Vorlage

Nach einer halben Stunde ein ähnliches Bild: Während die Oberländer im eigenen Strafraum zu zögerlich versuchten zu befreien, agierten die Gastgeber viel entschlossener. Ziswiler vermochte einen Schuss von Hugo Fargues abzuwehren, Brian Beyer erbte. Das 2:0 war zu diesem Zeitpunkt verdient und hätte schon früher fallen können.

Auf der Gegenseite hielt Pius Dorn unverhofft die Thuner am Leben. Der Verteidiger traf fast postwendend aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Es war der erste und einzige Schuss aufs Yverdon-Tor in der ersten Halbzeit.

Der Deutsche Dorn war es, der nach einer Flanke von Daniel Dos Santos mit dem Kopf Dominik Schwizers Ausgleich in der 84. Minute vorbereitete. Die Thuner hatten nach einer Stunde etwas besser in die Partie gefunden und sich so den Zähler letztlich auch verdient.

Trainer Carlos Bernegger hatte im Vergleich zur Niederlage in Schaffhausen Dos Santos, Alexander Gerndt und Kenan Fatkic auf der Bank gelassen und dafür Miguel Castroman, Omer Dzonlagic und Gabriel Kyeremateng in die Startelf beordert.

Ein Duo gesperrt

Zumindest Castroman wird daraus wieder verschwinden. Der Mittelfeldakteur handelte sich eine Verwarnung ein und ist am Dienstag im Heimspiel gegen Xamax gesperrt, ebenfalls Gerndt, der nach der Einwechslung noch in der Nachspielzeit Gelb sah. Die Neuenburger haben gestern Thun mit dem 2:1-Sieg über Kriens in der Tabelle überholt. Das Bernegger-Team belegt bloss noch Rang 7 und hat schon 13 Punkte Rückstand auf Leader Aarau. Das zweitplatzierte Winterthur liegt nach dem 2:3 in Schaffhausen acht Zähler vor Thun.

