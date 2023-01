YB im Trainingslager – Immerhin bleibt den Young Boys das Russland-Dilemma erspart Der Tabellenführer bereitet sich in Spanien auf den zweiten Saisonabschnitt vor. Die Verletzung von Mohamed Camara ist in diesen Wochen der einzige Dämpfer. Dominic Wuillemin aus Estepona

Da konnte David von Ballmoos noch lächeln. Nun erlitt der YB-Goalie einen Rückschlag. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Erneut Begehrlichkeiten aus Russland

Es ist der Dämpfer der YB-Vorbereitung. So sagt das Trainer Raphael Wicky unter der Woche im spanischen Estepona, wo sich die Young Boys noch bis am Donnerstagmittag auf den zweiten Teil der Saison einstimmen. Dieser beginnt am übernächsten Samstag mit dem Spiel bei GC. Mohamed Camara zog sich vor zwei Wochen im Training einen Meniskusriss zu, der Innenverteidiger wird mehrere Monate ausfallen. Camara gehörte bis zur WM-Pause zu den besten YB-Spielern. Er ist ein gewichtiger Grund, weshalb die Berner nach 16 Meisterschaftspartien erst 9 Treffer erhalten haben.