Kein zweiter Coup des SC Bern – Immer wieder schlechte Nachrichten für den SCB Am Tag nach dem Überraschungscoup in Zürich unterliegt der SC Bern, der erneut einen Corona-Fall zu beklagen hat, den ZSC Lions daheim 0:3. Adrian Ruch

SCB-Goalie Tomi Karhunen liegt auf dem Rücken: Doch die ZSC Lions machen auch auf faire Weise viel Druck auf das SCB-Tor. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Wenn die Unfähigkeit einen Decknamen braucht, nennt sie sich Pech», soll der einstige französische Staatsmann Charles Maurice de Talleyrand einmal gesagt haben. Ja, etliche Probleme des SC Bern sind hausgemacht. Und doch ist die Unbill derzeit ständige Begleiterin. Kaum war die dritte Quarantäne vorbei, verletzte sich mit Ted Brithén einer der drei ausländischen Feldspieler.

Und nun hat sich auch noch Ramon Untersander mit dem Coronavirus angesteckt, weshalb die Absenzenliste im zweiten Duell mit den ZSC Lions innert 26 Stunden noch um die Namen Jan Neuenschwander, Miro Zryd und Simon Sterchi verlängert wurde. Es sind jene Akteure, die in den letzten drei Monaten nie erkrankt waren. Mit etwas Galgenhumor lässt sich festhalten: Der SCB hatte noch Glück im Unglück, weil Alain Berger, der sich auch isolieren muss, wegen einer Verletzung sowieso fehlen würde.

Die Aussichten auf einen zweiten Überraschungscoup des Tabellenletzten sind also denkbar schlecht. Es fehlt ein Ausländer, an gelernten Mittelstürmern, an Selbstvertrauen sowieso und bei etlichen Akteuren auch an Erfahrung auf diesem Niveau.

Die 3 Infos einblenden Tomi Karhunen

Fehlen die Zuschauer, muss man nicht zusehen, um zu wissen, ob der Finne im SCB-Tor steht. Karhunen gibt seinen Teamkollegen derart laut Anweisungen, dass er nicht zu überhören ist. Jesper Olofsson

Kein Spieler in der National League schiesst häufiger aufs Tor als der SCB-Schwede – 5,5-mal pro Match. Diesmal behelligt er Ludovic Waeber indes nur 3-mal. Ludovic Waeber

Der Lions-Goalie realisiert bereits seinen vierten Shutout. In dieser Hinsicht ist er hinter Luganos Niklas Schlegel (5) die Nummer 2 der National League.

Die Zürcher, am Vorabend in ihrer Ehre verletzt, gehen diesmal mit deutlich mehr Intensität ins Werk. Zudem müssen im ersten Abschnitt drei Berner auf der Strafbank Platz nehmen. So spielt sich das Geschehen vorwiegend vor Tomi Karhunen ab. Im dritten Powerplay bringt Sven Andrighetto die ZSC Lions mit seinem 17. Saisontreffer verdientermassen in Führung.

Lasch und Noreau treffen für den ZSC

Die Mutzen agieren mit viel Leidenschaft, doch anders als am Vorabend kommen sie gegen die aufsässigen Gäste nur zu wenigen guten Torchancen. Die Zürcher sind schlicht besser. Insofern entspricht das 0:2 durch Ryan Lasch, auch wenn es eher zufällig fällt, einer gewissen Logik. Und im Schlussabschnitt trifft mit Maxim Noreau ein weiterer Spieler, der einst das SCB-Dress getragen hat. Es ist die Entscheidung; die Mutzen geben zwar nicht auf, aber sie haben im vierten Match innert vier Tagen schlicht nicht mehr die Energie, das Unmögliche möglich zu machen.

So resultiert für die Berner gegen das Spitzenteam eine standesgemässe 0:3-Niederlage. Am Sonntag empfangen sie Servette. Und für einmal müssen sie nicht mit der Tabelle im Hinterkopf antreten. Denn es steht nicht ein Meisterschaftsspiel, sondern der Cuphalbfinal auf dem Programm. Der Wettbewerb, der wieder verschwinden wird, ist nicht allzu prestigeträchtig – aber er bietet dem SCB in dieser Krisensaison eine Chance, einen Pokal zu gewinnen. Im Final würde übrigens der … ZSC warten.

Das Telegramm Infos einblenden Bern - ZSC Lions 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Tore: 17. Andrighetto (Siegrist, Rautiainen/Ausschluss Praplan) 0:1. 31. Lasch 0:2. 43. Noreau (Schäppi) 0:3. Strafen: Bern 5-mal 2 Minuten. ZSC Lions 2-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Brithén, Berger, Rüfenacht, Sciaroni (alle verletzt), Untersander, Sterchi, Neuenschwander und Zryd (alle krank). ZSC Lions ohne Chris Baltisberger, Blindenbacher, Morant, Krüger, Petersson und Roe (alle verletzt).

Die weiteren Spiele

Zug siegt hoch, Davos mit Moral

Bei Leader Zug deutete zuerst alles auf eine Machtdemonstration hin: Bereits nach dem Startdrittel führten die Innerschweizer auswärts gegen die SCL Tigers 4:0. Der Gegner aus dem Tabellenkeller liess sich aber nicht unterkriegen und kämpfte sich im letzten Abschnitt mit zwei Toren innert 21 Sekunden zwischenzeitlich bis auf 4:6 zurück. Nur: Just in diesem Moment erwachte der Tabellenführer noch einmal. Und dagegen waren die Langnauer wie schon zu Beginn machtlos. Dank des 9:4-Siegs behauptet sich der EVZ mit acht Punkten Vorsprung auf den ZSC an der Spitze, Langnau bleibt unter dem Strich.

Das Duell zwischen den Tabellennachbarn Davos (8.) und Rapperswil-Jona (9.), die allerdings von ganzen elf Punkten getrennt werden, war lange ein munteres Hin und Her. Dreimal gingen die Lakers in Führung, dreimal glichen die Bündner aus, ehe sie dann mit dem 5:4 erstmals selbst vorne lagen. Und damit gingen sie erheblich besser um als ihre Gegner. Der HCD verteidigte den Vorsprung nicht nur erfolgreich, sondern machte am Ende gar einen 7:4-Sieg daraus. Damit liegen die Davoser neu schon 14 Punkte vor Rapperswil-Jona.

Im Westschweizer Derby schenkten sich Biel und Genf-Servette nichts. Die Partie war lange ausgeglichen, auch wenn die Gäste vom Genfersee mehr Schüsse aufs Tor aufwiesen. Nach 60 Minuten stand es 2:2, Gustafsson und Künzle trafen für Biel, Miranda und Winnik für das Team von Trainer Patrick Emond. Nach der Overtime gab es keinen Sieger, im Shootout blieben dann die Servettiens cooler. (lai/tmü)