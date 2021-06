Nachruf Friederike Mayröcker – «Immer stimmt alles ein biszchen nicht ganz» Die grosse Dichterin Friederike Mayröcker ist 96-jährig in Wien gestorben. Ihre Empfindungskunst war unvergleichlich, Rechtschreibregeln ignorierte sie gerne. Verena Auffermann

«Man bittet», schrieb sie, «stets um Vergebung, wenn man schreibt»: Friederike Mayröcker. Foto: Ullstein Bild/Getty Images

«Wie Engel, sage ich, werden alle singen und ich werde alles verfluchen, weil ich nicht davon will weil die Erde doch so wunderschön....» schrieb Friederike Mayröcker am 16. Dezember 2012 in ihre «études». Doch kein Engel war stark genug, eine Ausnahme zu machen und ihr das ewige Leben zu schenken. An diesem Freitag ist die grosse Dichterin im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben.

Mag der Körper auch gebrechlich gewesen sein, die Imagination war ungebrochen. Und nicht nur das, ihre letzten Veröffentlichungen von «Paloma» (2008) bis zu «fleurs» (2016) und «Pathos und Schwalbe» (2018) nahmen an poetischem Gewicht zu, so als hätte sie nach dem Tod von Ernst Jandl, der von 1954 bis 2000 ihr Lebenspartner war, immer für zwei geschrieben, als hätte Sehnsucht und Trauer ihren Geist zu grossen (und erotischen) Texten animiert. Ihr letztes Buch «da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete» war eben noch für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 nominiert worden.