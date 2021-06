Das grosse Flusserlebnis – Immer schön die Aare entlang Mit 292 Kilometern ist die Aare der längste gänzlich in der Schweiz verlaufende Fluss. Im Kanton Bern zeigt sie sich wild und romantisch, aber auch gemächlich und gezähmt. Anita Suter

Im Sommer ein Highlight: Junge Menschen beim «Aareböötle». Foto: PD

Zum Oberaargletscher, wo die Aare ihren Ursprung hat, führt heute kein Weg. Es ist Ende Mai, und der geplante Start zur Sommersaison zeigt sich in der Grimselwelt von einer ausgesprochen winterlichen Seite. Meterhoch liegt der Schnee auf dem Pass, die Strasse ist wegen niedergegangener Schneebretter gesperrt. Ende Juni soll ein Besuch möglich werden. Dann transportiert die Oberaarbahn erstmals Gäste zum Oberaarsee – jenem Stausee, der auf 2303 Meter über Meer vom Gletscher genährt wird. Für die teilweise im Tiefflug verlaufende Reise ab dem historischen Alpinhotel Grimsel Hospiz wurde nicht etwa eine neue Gondelbahn gebaut: Wie bei allen Bahnen der Grimselwelt handelt es sich um eine bereits existierende Werksbahn.



Unbeeindruckt ob der winterlichen Verhältnisse, kann das auf 1400 Metern gelegene Naturresort Handeck den Saisonstart pünktlich begehen. Der kulinarische Höhenflug aus der 15-«Gault Millau»-Punkte-Küche tröstet darüber hinweg, dass es für die Liegewiese am beheizten Pool noch etwas frisch ist. Was Roman Crkon und sein Team im Hotel Handeck auf die Teller zaubern, ist ein Gedicht. Wenige Schritte vom Resort entfernt führt eine Hängebrücke über die hier noch als Bergbach rauschende Aare zur Talstation der Gelmerbahn. Den Nervenkitzel der steilsten offenen Standseilbahn Europas heben wir uns wetterbedingt ebenfalls für später auf. Für das volle Erlebnis, so heisst es, soll man die Strecke zum Gelmersee wandern und sich die Fahrt mit einer Neigung von bis zu 106 Prozent für den Rückweg aufsparen.

Weil der dieses Jahr ewig scheinende Winter den Wandergenuss noch stört, hüpfen wir ins Postauto und folgen der jungen Aare auf kurviger Strasse hinunter ins Tal. Unterwegs passieren wir die Kraftwerke Handeck, wo sich bei anderthalbstündigen Führungen ein Blick hinter die Kulissen werfen lässt. Nachdem die Aare ihre Arbeit für die Stromproduktion vorerst getan hat, kommt sie im Haslital zur Ruhe. Aber nur vorübergehend, denn im unteren Teil, wo wir in Innertkirchen den gelben Bus verlassen, muss sie den Kirchet-Felsriegel bezwingen.

Eindrückliche Aareschlucht

Für 10 Franken Eintritt folgt man dem Fluss auf gut ausgebauten Stegen durch die Aareschlucht. Auf einer Distanz von eineinhalb Kilometern hat sich die Aare in jahrtausendelanger Feinarbeit bis zu 200 Meter tief in den Stein gefressen. Abwechselnd führt der Weg den Felsen entlang oder durch Tunnelpassagen, immer wieder lohnt es sich innezuhalten. Beim Verlassen der Schlucht wird die Aare in ihre Schranken gewiesen, fliesst kanalisiert ihres Weges. Wir begleiten sie im Zug bis Meiringen. Zur Linken donnert hier der Reichenbachfall ins Tal.

Wild-romantisch: Die Aareschlucht. Foto: Alamy



Ab Meiringen machen wir uns die Panoramafenster der Zentralbahn zunutze, bald schon verlaufen die Gleise Seite an Seite mit dem nun gezähmten Bergfluss. Die Aare fliesst in den Brienzersee, und wir passieren den namensgebenden Ort, bekannt für seine Holzschnitzer, und erblicken kurz darauf am gegenüberliegenden Seeufer die Giessbachfälle mit dem historischen Grandhotel. Umstieg in Interlaken, wo die Aare vom Brienzer- in den Thunersee fliesst. In Thun verlassen wir den Zug, wählen bis Bern eine gemächlichere Art des Reisens.

Da wäre zum einen der Aareuferweg. Rund sechs Stunden dauert die Wanderung mit Passage des Naturschutzgebiets, Ausblick auf die Berner Alpen und jeder Menge Picknick- und Bademöglichkeiten. Das angesagte Reisemittel zwischen Thun und Bern ist in den Sommermonaten jedoch das Gummiboot zum «Aareböötle». Mit Vorliebe lassen Ortskundige ihre Boote erst in Uttigen oder Kiesen, einige Zugminuten von Thun entfernt, zu Wasser. So umgeht man die berüchtigte Uttigenschwelle, die mit ihren Turbulenzen für unfreiwillige Schwimmeinheiten sorgen kann. Sitzt man erst mal fest im Boot, gibts neben dem gelegentlichen Paddelmanöver nichts weiter zu tun, als sich gemütlich der Hauptstadt entgegentreiben zu lassen. Ausgewassert wird am steinigen Strand beim Eichholz, Campingplatz und Spielwiese der Stadtbewohner.

Der Fluss als urbane Lebensader

In einer eleganten Schlaufe windet sich die Aare stromabwärts um die Berner Altstadt. Im Sommer wird sie zur urbanen Lebensader, trägt Schwimmer, Kajaker, Surfer oder Stand-up-Paddler. Auf den Uferwegen begegnen sich Jogger und Spaziergänger, verschiedene Pop-up-Bars versorgen das Aare-Volk mit Erfrischungen.

Ab Bern fliesst die Aare 50 Kilometer weit ins Seeland, wo sie in den Bielersee mündet. Um ihr auf dieser letzten Etappe zu folgen, schwingen wir uns auf den Velosattel. Nach dem Start beim Bahnhof erklimmen wir den ersten Hügel im Länggassquartier, selbstredend ohne elektrischen Support. Danach sind wir auch schon raus aus dem städtischen Gewusel und unterwegs auf dem Veloweg im Bremgartenwald. Beim ersten kurvenreichen Gefälle kommt ein wenig Cancellara-Feeling auf, nur um beim nächsten Anstieg sogleich wieder zu verschwinden und die Stadtvelo-Lenkerin zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen.

Von der Grimselwelt zum Bielersee Infos einblenden So vielfältig wie die Aare selbst sind die Möglichkeiten, ihr auf dem Weg durch den Kanton Bern zu folgen. Im Ursprungsgebiet, der Grimselwelt, sind es vor allem Bergbahnen und alpine Wanderwege, welche die Aare erlebbar machen. Durch die eindrückliche Aareschlucht führt ein anderthalb Kilometer langer Fussweg von Meiringen bis Innertkirchen oder umgekehrt. Bei ihrem Verlauf durch den Brienzer- und den Thunersee kann man der Aare per Schiff oder am Ufer auf Wanderrouten respektive per Bahn Gesellschaft leisten. Boote fürs «Aareböötle» von Uttigen nach Bern können unter www.aareschlauchboot.ch gemietet werden. Von Bern nach Biel (Nidau) fährt man mit dem Velo auf der Aareroute (Schweizmobil Nr. 8, Etappe 4).

Allgemeine Infos: www.madeinbern.com



Kurzzeitig entfernt sich die Veloroute von der Aare, wird steil («Nume nid jufle» hilft als Mantra), trifft beim Wasserkraftwerk Mühleberg wieder auf sie. Nach einer kurzen Umfahrung des sich im Rückbau befindenden AKW gelangen wir ins idyllische Naturschutzgebiet Niederriet–Oltigenmatt und damit zu einem Aareabschnitt, den sich Velofahrer, Wanderer und Vogelbeobachter teilen.

Weiter führt der Radweg nach Aarberg, aus der Ferne erkennbar dank der Zuckerfabrik. Ein kleines Intermezzo mit dem Strassenverkehr, und schon findet man sich auf dem schnurgeraden Veloweg am Hagneckkanal. Was sich nach einer erholsamen Geradeaus-Fahrt anhört, entpuppt sich als nicht enden wollendes Gestrampel. «Läck, der Gegenwind», drückt es ein Velofahrer aus. «Wi ne Moore», bekräftigt seine Begleiterin im heimischen Idiom. Noch ein letzter Hügel, und dann taucht der Bielersee auf. Schliesslich schauen wir der Aare bei einem hausgemachten Eistee von der Terrasse des Bistros Martin-Pêcheur aus zu, wie sie im Bielersee verschwindet.

Der Themenschwerpunkt «Wasserwelt Kanton Bern» ist von Made in Bern finanziert. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SonntagsZeitung.





