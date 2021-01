Belper Gemeindeschreiber geht – Immer mit der Ruhe Während 18 Jahren war Markus Rösti Gemeindeschreiber in Belp. Während das Dorf sich wandelte, blieb er der ruhende Pol. Johannes Reichen

Markus Rösti bleibt bei der Gemeinde Belp angestellt – aber nicht mehr als Gemeindeschreiber. Foto: Christian Pfander

Markus Rösti hat Erfahrung mit Abschieden. 16 Jahre war er Gemeindeschreiber von St. Stephan gewesen, als er dort den Posten räumte. 2003 war das, vom Simmental wechselte er nach Belp. Seither sind wieder 18 Jahre vergangen. Nun ist auch diese Ära zu Ende. Seit Anfang Jahr ist Rösti nicht mehr Gemeindeschreiber in Belp und Leiter der Präsidialabteilung.

«Es ist eine Erleichterung», sagt der 60-Jährige. «Dieser Job braucht viel Kraft.» Und diese Kraft habe er nicht mehr. Nun trete er «ins zweite Glied» zurück, schrieb er an Silvester in einer Mail an Weggefährten in Belp und der Region Bern.