«Mr. Chlickbait» im Interview – «Immer mehr Menschen sind wirklich unzufrieden mit den Nachrichten, die sie bekommen» Der Medienmacher und Star-Reporter Benjamin Smith will den Journalismus noch einmal neu erfinden. Hier sagt er, wie die Zukunft des Journalismus aussehen muss. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Ben Smith, hier 2018 in der New Yorker Redaktion von BuzzFeed, plant sein nächstes grosses Ding. Foto: Drew Angerer (Getty Images)

Der New Yorker, dreifache Vater, Ex-Chef des Medienportals BuzzFeed und Meister aller Klassen des Journalismus, wurde bereits als künftiger Chef der New York Times gehandelt. Seit Juli 2020 richtete Ben Smith als Medienkolumnist der grössten Tageszeitung der Welt über seine ganze Branche – während Trumps Amtszeit und mitten in der Medienkrise. Smith liess fleissig Köpfe rollen, zuletzt den von Europas mächtigstem Chefredakteur, Bild-Chef Julian Reichelt. Kürzlich überraschte Smith auf andere Weise: Er kündigte bei der New York Times – und verkündete, ein «Globales Medium» aufbauen zu wollen. In Zeiten der Omnipräsenz von Facebook, Instagram und Twitter plant er eine Publikation, die von Sozialen Medien unabhängig sein will.