Andrang im Caritas-Laden – Immer mehr Familien rutschen in die Armut Allein im Kanton Bern gelten aufgrund der Inflation fast 6000 Personen neu als arm. Dass die Politik nur zögerlich handelt, ist für die Betroffenen unverständlich. Marius Aschwanden

Gestiegene Nachfrage: Im Berner Caritas-Laden wollen immer mehr Menschen vergünstigte Lebensmittel einkaufen. Foto: Adrian Moser

Es ist 9.50 Uhr, und vor dem Caritas-Laden im Berner Mattenhofquartier hat sich bereits eine Schlange gebildet. So wie an jedem Tag, an dem der Armenshop, wie er auch genannt wird, geöffnet hat.