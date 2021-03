Boom der 1000er-Note – Immer mehr Banknoten – trotz Lockdown In der Corona-Krise wurde viel weniger bar bezahlt. Trotzdem steigt der Notenumlauf auf ein neues Rekordhoch. Armin Müller

Bargeld war trotz Lockdown im letzten Jahr sehr begehrt. Foto: FEM

Die Bargeldnutzung war im letzten Jahr rückläufig, meldete die Finanzinfrastruktur-Betreiberin SIX am Mittwoch. Die Corona-Pandemie hat dem bargeldlosen Zahlen starken Auftrieb verliehen. An den Bancomaten wird immer weniger Bargeld gezogen.

Gleichzeitig stieg im letzten Jahr jedoch der Notenumlauf viel stärker als vor dem Lockdown und erreichte mit 89 Milliarden Franken einen neuen Rekord, wie die neuesten Zahlen der Schweizerischen Nationalbank zeigen. Mit 5,4 Prozent war es der stärkste Anstieg seit fünf Jahren. Noch nie waren so viele Banknoten im Umlauf.